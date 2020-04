Der Werkstattbrand am Montagabend in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch Schweißarbeiten ausgelöst worden. Dabei entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro. Zuerst sei ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen, so die Polizei. Dann sei das Feuer auf das Gebäude der Lackierwerkstatt übergesprungen. Allein der Schaden an zwei Oldtimern betrage etwa 100.000 Euro.