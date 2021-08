Die L-Bank rechnet noch lange mit wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Einzelne Branchen seien besonders betroffen, so die Baden-Württembergische Staatsbank mit Sitz in Karlsruhe. Zwar entspanne sich die Lage im Bauhauptgewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe, allerdings sei die Situation unter anderem für den Einzelhandel und den Dienstleistungssektor weiterhin angespannt. Der Mittelstand, kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige müssten weiter mit vielfältigen Restriktionen kämpfen, so die Chefin der L-Bank. Insgesamt habe das Förderinstitut im vergangenen Jahr rund 2,7 Milliarden Euro an Corona-Hilfen an Unternehmen im Land ausgezahlt. Nach eigenen Angaben hat die L-Bank mit ihren Förderkrediten etwa 325.000 Arbeitsplätze gesichert.