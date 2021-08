per Mail teilen

Es ist eine Reaktion auf die zahlreichen Verstöße gegen die Maskenpflicht: Der Karlsruher Verkehrsverbund nimmt das Tragen einer Maske in seine Beförderungsbedingungen auf - als einer der ersten Verbünde in Deutschland.

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) erhält damit die Möglichkeit die Einhaltung der Maskenpflicht mit eigenen Kontrollen zu überwachen und Verstöße selbst zu ahnden. Über Details hat das Verkehrsunternehmen am Dienstag in Karlsruhe informiert. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich in den letzten Monaten Fahrgäste zunehmend beschwert haben, dass wir nicht ausreichend kontrollieren", erklärte KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon im Gespräch mit dem SWR. Bisher habe man nur ein stumpfes Schwert gehabt, Verstöße zu ahnden.

"Es wird eine Null-Toleranz-Politik geben"

Zukünftig wolle man streng kontrollieren, aber immer mit Augenmaß, so Pischon weiter. Mit Blick auf die wieder steigenden Infektionszahlen hatte der KVV verstärkt regelmäßige Schwerpunktkontrollen zu unterschiedlichen Zeiten angekündigt.

SWR Reporter Jürgen Essig über die neuen Regeln des KVV

Immer wieder Verstöße gegen Maskenpflicht

Zuletzt wurden bei diesen Kontrollen zahlreiche Verstöße festgestellt. So hatten die Karlsruher Polizei und der Verkehrsverbund (KVV) bei einer Schwerpunktkontrolle Mitte September rund 700 Verstöße gezählt.

"Leider beobachten wir, dass sich eine gewisse Nachlässigkeit beim Tragen von Masken einschleicht"

Insgesamt wurden 4.800 Fahrgäste kontrolliert. Die meisten der angesprochenen Fahrgäste hätten sich einsichtig verhalten und ihr Fehlverhalten korrigiert. Bei 23 Menschen wurde ein Bußgeld verhängt - bis zu 100 Euro werden ohne vorgeschriebenen Mund-und Naseschutz fällig. KVV-Geschäftsführer Pischon erklärte am Dienstag, es gehe bei den neuen Beförderungsregeln nicht um das Geld, das Ziel sei die Sicherheit der Fahrgäste und der Mitarbeiter.