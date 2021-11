per Mail teilen

Der KVV MyShuttle-Bus wird im Landkreis Karlsruhe ausgeweitet. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollen die Kleinbusse auch in Karlsbad unterwegs sein. Auch das bestehende Angebot in Ettlingen und Graben-Neudorf wird um weitere Ortsteile erweitert. Die KVV MyShuttles sind Kleinbusse, die abends und am Wochenende die letzte Meile von einer Stadtbahnhaltestelle bis zur Haustür abdecken sollen.