Der Karlsruher Verkehrsverbund erweitert seine Leihfahrrad-Flotte kvv.nextbike um 300 Räder. Damit werde das Angebot zum Sommerferienbeginn fast verdoppelt, so der KVV. Man reagiere zusammen mit der Stadt auf die zuletzt steil angestiegenen Ausleihzahlen. Die meisten Räder wurden am Hauptbahnhof und am Hochschulcampus KIT-Süd ausgeliehen. Nextbikes können mit einer App gebucht und an jeder Straßenecke in der Stadt abgestellt werden.