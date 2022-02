per Mail teilen

Der Karlsruher Verkehrsverbund KVV hat eine handliche Fahrplanübersicht mit allen Buslinien und Bahnanschlüssen in der Nationalparkregion aufgelegt. Nach Angaben des KVV enthält die Übersicht einen Faltplan mit großer Übersichtskarte des ÖPNV-Netzes und eine Vielzahl an Ausflugstipps. Die Pläne im DIN A6-Format liegen ab sofort in allen KVV-Kundenzentren der Region aus.