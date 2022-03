per Mail teilen

Der Brand zweier Fahrzeuge und einer Garage hat in der Nacht in Mühlacker (Enzkreis) für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach Angaben der Pforzheimer Polizei brannte zunächst ein Wagen vor der Garage, bevor die Flammen auf die Garage übergriffen, in der ein weiteres Auto stand. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner des daneben stehenden Hauses hätten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.