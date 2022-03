2021 wurden 34 Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen

Das Jugendamt des Enzkreises hat im vergangenen Jahr 34 Kinder und Jugendliche aus ihren Familien genommen. Knapp die Hälfte der Kinder konnte nach wenigen Wochen wieder zurück. Kinder von ihren Eltern zu trennen, sei immer der letzte Schritt, sagt die Sozialdezernentin des Enzkreises Katja Kreeb. In den meisten Fällen erlebten die Kinder schwere Konflikte in der Familie, Misshandlungen oder sexuelle Gewalt. Fast 150 Mal wurde das Jugendamt im vergangenen Jahr wegen einer Kindeswohlgefährdung kontaktiert, von Nachbarn, Kinderärzten, Schulen oder Kitas. In 34 Fällen nahm das Jugendamt Kinder in Obhut. Bei rund der Hälfte der Kinder hat sich die familiäre Situation anschließend so verbessert, dass sie wieder zurückkonnten. Die Eltern werden dann beispielsweise von Sozialpädagogen unterstützt.