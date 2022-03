Tödlicher Brand: Suche nach Ursache geht weiter

Nach dem Brand mit vier Toten in Kraichtal (Kreis Karlsruhe) am Dienstag ist die Ursache weiter unklar. Die Ermittler erhoffen sich mehr Erkenntnisse von der Obduktion. Die Ergebnisse werden frühestens im Laufe des Freitags erwartet, so die Polizei. Bei dem Feuer im Dachstuhl eines Hinterhauses in Kraichtal waren am Dienstag eine 41-jährige Frau und ihre drei Söhne ums Leben gekommen. Bei den Kindern handelt es sich um sechsjährige Zwillinge und einen acht Jahre alten Jungen. Ein Bekannter der Familie, der helfen wollte, erlitt bei dem Feuer schwere Brandverletzungen. Er ist aber inzwischen außer Lebensgefahr. Der Vater der toten Kinder lebte offenbar getrennt von der Familie. Diese hatte erst seit kurzem in dem Haus gewohnt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall gehört. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.