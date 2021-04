Die rund 6.500 Beschäftigten im Mercedes-Benz-Werk in Rastatt gehen ab Freitag wieder in Kurzarbeit. Bereits am Mittwoch wurde die Produktion heruntergefahren. Grund ist nach Konzern-Angaben ein weltweiter Lieferengpass bei bestimmten elektronischen Bauteilen. Schon im Februar standen bei Mercedes in Rastatt die Bänder wegen fehlender Teile still.