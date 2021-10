Kurzarbeit im Mercedes-Werk wegen Chipkrise

Wegen des Mangels an elektronischen Bauteilen soll es in der kommenden Woche im Rastatter Mercedes-Benz-Werk erneut Kurzarbeit geben. Das teilte eine Sprecherin mit. Wie viele Mitarbeiter davon betroffen sind, ist allerdings noch offen. Auch in der Vergangenheit hatte es wegen der Chipkrise an mehreren Standorten Produktionseinschränkungen gegeben, auch in Rastatt. Viele Hersteller kämpfen mit dem Engpass bei elektronischen Halbleitern. Die Produktion der Chips in Asien war wegen des coronabedingten Lockdowns unterbrochen worden.