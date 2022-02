Zwei Zigarettenautomaten gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

per Mail teilen

In Kuppenheim (Kreis Rastatt) gab es am Dienstagabend gleich zwei Versuche, Zigarettenautomaten zu sprengen. Bei dem einem wurde der Täter von einem Zeugen gestört und konnte unerkannt entkommen. Der entstandene Schaden liegt wohl im vierstelligen Bereich. Einige Stunden später war ein Zigarettenautomat in der Eichetstraße das Ziel einer versuchten Sprengung. Der Automat hielt dem Einbruch allerdings stand, sodass weder Zigaretten noch Bargeld erbeutet werden konnten. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.