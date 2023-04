Kunstwerk an U-Bahn Haltestellen von Karlsruhe enthüllt

per Mail teilen

In der Nacht auf Freitag wurde das Kunstprojekt "Genesis" in der Karlsruher U-Bahn enthüllt. 14 Keramikreliefs des Künstlers Markus Lüpertz zeigen die Schöpfungsgeschichte. Unter anderem wegen der christlichen Thematik hatte es an dem Kunstprojekt im Vorfeld viel Kritik gegeben.