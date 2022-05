Kunsthalle Karlsruhe zeigt letzte Landesausstellung vor jahrelanger Schließung

Am Samstag beginnt in der Karlsruher Kunsthalle die Sonderausstellung "Inventing Nature - Pflanzen in der Kunst". Es ist die letzte Ausstellung, bevor die Kunsthalle für mehrere Jahre wegen Umbaus geschlossen wird.

Das Thema könnte angesichts der aktuellen Naturkatastrophen nicht aktueller sein. Die Kunsthalle Karlsruhe zeigt in der Ausstellung "Inventing Nature", wie sich der Blick der Menschen auf die Natur in den letzten 500 Jahren verändert hat. "Wir haben hier viele Werke, die darauf hinweisen, dass wir sehr robust umgehen mit Natur." Volker Kreidler, 51°24’06,5″ N / 30°03’21,9″ E Prypjat, 2016 Pressestelle Volker Kreidler

Robert Voit, New Trees, Industrial Drive, Flagstaff, Arizona, USA, 2006 Pressestelle VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Liliane Tomasko, Tulips, 2001 Pressestelle Liliane Tomasko Letzte Ausstellung vor Sanierung Die Sonderausstellung geht bis zum 31. Oktober. Danach wird die Karlsruher Kunsthalle für fünf bis sechs Jahre schließen, weil sie unter anderem aus Brandschutzgründen saniert wird. Das sei im laufenden Betrieb nicht möglich, heißt es von Seiten der Kunsthalle. Ein Teil der Exponate wird ab Ende 2022 im Karlsruhe Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) ausgestellt. Bis zur Schließung können die Besucherinnen und Besucher der Landesausstellung insgesamt 150 Werke von 80 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt anschauen. Das Besondere an der Austellung ist, dass sie nicht chronologisch, sondern thematisch gegliedert ist. Das ermöglicht epochenübergreifende Vergleiche und überraschende Gegensätze. Prachtvolle Blumengemälde hängen neben Fotos von überwucherten Gebäuden in der Region von Tschernobyl, ein Bild von Lucas Cranach dem Älteren mit der Madonna unter dem Apfelbaum wird neben einem Video von Julian Charrière, in dem Bäume gefällt werden, gezeigt. Familienaustellung "Iss mich!" Parallel dazu startet die Austellung "Iss mich!" für Kinder und Familien, die zu einer kreativen Auseinandersetzungen mit Darstellung von Obst und Gemüse in der zeitgenössischen Kunst einlädt. Beide Ausstellung wurden anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Kunsthalle erarbeitet. Momentan benötigt man weder einen Impfnachweis noch einen negativen Test, um die Kunsthalle besuchen zu können. Auch eine Voranmeldung ist nicht nötig. Im gesamten Gebäude gilt aber Maskenpflicht sowie das übliche Abstandsgebot.