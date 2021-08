In Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) ist am Wochenende eine besondere Kunstaktion zu Ende gegangen. Dabei haben Künstler an verschiedenen Stellen im Ort Kunstwerke versteckt. Die Aktion unter dem Motto "Ein234eckstein" sollte dem wegen Corona brachliegenden Kulturleben in Oberderdingen neuen Schwung geben. Mit Erfolg, wie es aus dem Rathaus heißt. 12 Künstler schufen in den vergangenen drei Wochen ganz unterschiedliche Werke wie Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Collagen und Graffiti und versteckten diese im historischen Ortskern. Die Finder durften die Objekte mitnehmen. Viele von ihnen schickten den Künstlern Fotos mit dem neuen Zuhause der Kunstwerke. Zum Abschluss der Aktion zogen am Wochenende Musiker durch den Ort und gaben spontane Konzerte.