Rund 40 Vereine, Kirchen, Organisationen und Parteien haben sich am Samstagvormittag an einer Kundgebung auf dem Pforzheimer Marktplatz beteiligt. Die Veranstalter wollten damit ein Zeichen setzen für Solidarität in der Corona Pandemie. Laut Polizei verfolgten etwa 200 Menschen vor Ort und unter Einhaltung der Corona-Regeln die Veranstaltung. Die Kundgebung wurde auch per Live-Stream im Internet übertragen.