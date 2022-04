Kundgebung zum Jahrestag von Tschernobyl

Zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April spricht die Anti-Atom-Initiative Karlsruhe von einer aktuellen Bedrohung und ruft am Montag zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Jeden Tag könne es durch den Krieg in der Ukraine durch direkten Beschuss oder einen zufälligen Treffer, durch eine verirrte Bombe oder Rakete zu einem Super-GAU in einem Atomkraftwerk kommen, erklärt die Initiative. 1986 erreichten nach der Reaktorkatastrophe erhebliche Mengen an Radioaktivität auch Karlsruhe und die Region.