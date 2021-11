per Mail teilen

Vor dem Bosch-Werk in Bühl (Kreis Rastatt) ist für Freitagvormittag eine Kundgebung geplant. Die Mitarbeiter wollen gegen den am Standort angekündigten Stellenabbau protestieren. Nach Mitteilung der Gewerkschaft IG Metall sollen in Bühl rund 1.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Bosch selbst sprach hingegen von etwa 700 Arbeitsplätzen. Etwa die Hälfte dieser Jobs soll nach Osteuropa verlagert werden. Der Rest solle nach Unternehmensangaben sozialverträglich abgebaut werden.