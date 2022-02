Als Erinnerung an den zweiten Jahrestag des rassistischen Attentats von Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden, gibt es am Samstagnachmittag Kundgebungen in der Region. In Karlsruhe ruft ein Aktionsbündnis zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Auch in Landau soll es eine Demonstration geben, sie findet auf dem Rathausplatz statt. Die Veranstalter wollen damit nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen jede Form von Rassismus setzen.