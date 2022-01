"Das Maß ist voll" - Pflegepersonal in Gaggenau demonstriert für bessere Arbeitsbedingungen

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind die Mitarbeiter am Gaggenauer Pflegeheim am Limit. Sie fordern mehr Personal, faire Löhne und keine Rendite aus der Pflege.

"Die Teams sind erschöpft", "Das Maß ist voll" - so steht es auf den Transparenten am Gaggenauer Pflegeheim Helmut Dahringer-Haus. Mit ihrer zehnminütigen Protestaktion demonstrierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Einrichtungen der Gaggenauer Altenhilfe für bessere Arbeitsbedingungen.

Offener Brief an Lauterbach: Mehr Personal und bessere Löhne gefordert

Sie wollen mehr Personal, faire Löhne und eine Begrenzung der Eigenanteile, außerdem sind sie gegen eine Rendite aus der Pflege. Das forderte das Pflegebündnis Mittelbaden e.V. auch in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Die Proteste in Gaggenau finden seit Anfang Dezember jeden Montag um 12:05 Uhr statt - denn, so heißt es von den Mitarbeitern in dem Brief an den Gesundheitsminister: "Im Gesundheitswesen – ist es fünf nach zwölf!". Auch Gaggenaus Oberbürgermeister Christof Florus sowie Vertreter von Arbeitnehmerseelsorge und Stadtseniorenrat unterstützten die Proteste vor Ort.