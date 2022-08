Rossini Festival in Bad Wildbad, Straßentheater in Pforzheim oder das Bernecker Seefest in Altensteig: Bei bestem Sommerwetter seien viele Abendveranstaltungen ausverkauft gewesen.

Bei der Abschlussveranstaltung am Sonntag in Kloster Hirsau (Landkreis Calw) sprach Klaus Mack vom Regionalverband Nordschwarzwald von vielen ausverkauften Veranstaltungen und davon, dass es viele positive Rückmeldungen von Veranstalterseite gegeben habe. Nur die Nachmittage und Veranstaltungen in Innenräumen seien weniger gut besucht gewesen.

Mehr als 100 Veranstaltungen beim Kultursommer Nordschwarzwald

Vier Wochen lang, bei über 100 Veranstaltungen, habe der Kultursommer gezeigt, was die Region Nordschwarzwald zu bieten hat, so Klaus Mack in seiner Abschlussrede. In den Kreisen Calw, Freudenstadt, dem Enzkreis und in Pforzheim gab es Hochkultur, wie das Rossini Festival in Bad Wildbad oder Klosterkonzerte, Top Acts, wie die Auftritte von Udo Lindenberg oder Nico Santos in Kloster Hirsau, aber auch Straßentheater in Pforzheim, das Bernecker Seefest in Altensteig, das Happiness-Festival in Straubenhardt oder hochwertige Ausstellungen. Auf dem Kunstweg in Freudenstadt-Grüntal sei Kunst in Verbindung mit der Natur wunderbar dargestellt worden.

Kultursommer hat gezeigt, was der Nordschwarzwald zu bieten hat

Über die Kreisgrenzen hinaus sei aufgezeigt worden, was die Region zu bieten hat, insbesondere auch in den ländlich geprägten Kreisen. Nicht angenommen wurde laut Regionalverband der Kultur-Chauffeur, ein Shuttlebus zu Veranstaltungsorten.