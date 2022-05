Schriftsteller Max Goldt erhält Kulturpreis Deutsche Sprache

Der Schriftsteller und Musiker Max Goldt bekommt in diesem Jahr den mit 30.000 Euro dotierten Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache. Der Kulturpreis wird seit 2001 von der Baden-Badener Eberhard-Schöck-Stiftung für besondere Verdienste um die deutsche Sprache vergeben. Max Goldt sei ein Meister der kleinen Formen, ein strenger Stilist, doch gleichzeitig offen für sehr freie poetische Formen, so die Begründung der Jury. Die Auszeichnung, die unter anderem schon Udo Lindenberg, Cornelia Funke, Loriot und Herta Müller erhalten haben, soll am 8. Oktober in Baden-Baden überreicht werden.