"Schwein gehabt!" - Kulturnacht im Kreativpark Alter Schlachthof

In diesem Jahr findet auf dem alten Schlachthofgelände in Karlsruhe am 21. Mai wieder das großen Kulturfestival "Schwein gehabt!" statt. Über 100 Kreativbetriebe des Geländes haben regionale, nationale und internationale Gäste zu dem Festival eingeladen. Bildende Kunst, Musik, Party, Film, Theater und vieles mehr bietet das Festival von 18 Uhr bis in den frühen Morgen. Neben den Räumen der Kulturzentren Alte Hackerei, Spuktheater, Substage und Tollhaus werden auch mehrere Aktionsflächen im Freien bespielt. Zu den besonderen Höhepunkten zählt laut Veranstalter der Lichtkunstwettbewerb. Dabei tauchen die Gewinnerarbeiten des Wettbewerbs das Gelände bei Einbruch der Dunkelheit in ein ungewohntes Licht. Veranstaltet wird das Festival von den Nutzern des Kreativparks Alter Schlachthof, unterstützt von der Stadt Karlsruhe.