Kulturfestival "Schwein gehabt" auf dem alten Schlachthofgelände

Am Samstagabend findet auf dem alten Schlachthofgelände in Karlsruhe wieder das großen Kulturfestival "Schwein gehabt" statt. Mehr als 100 Kreativbetriebe des Geländes haben regionale, nationale und internationale Gäste zu dem Festival eingeladen. Nach fünf Jahren Pause findet im Kreativpark Alter Schlachthof im Osten von Karlsruhe wieder eine lange Nacht voll Kunst und Kultur statt. Musik, Party, Film, Theater und vieles mehr bietet das Kulturfestival von 18 Uhr bis in den frühen Morgen. Neben den Räumen der Kulturzentren Alte Hackerei, Spuktheater, Substage und Tollhaus werden auch mehrere Aktionsflächen im Freien bespielt. Zu den besonderen Höhepunkten zählt laut Veranstalter der Lichtkunstwettbewerb.