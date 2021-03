Aus bislang unbekannter Ursache gab es an einer Schule in Remchingen-Singen (Enzkreis) am frühen Nachmittag einen Amok-Alarm. Die Polizei ist mit 30 Kräften vor Ort und durchsucht das Schulgebäude. Derzeit befinden sich laut Polizei noch rund 30 Schüler in der Kernzeitbetreuung im Gebäude. mehr...