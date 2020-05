per Mail teilen

Ab dem 17. Juni wollen die Stadtwerke Ettlingen Live-Auftritte für verschiedene Künstler in ihrer KFZ-Garage ermöglichen. Es wird unter anderem Theater, Konzerte und Ausschnitte aus Musicals und Operetten geben.

Bis Anfang August ist geplant, immer donnerstags, freitags und samstags ein Live-Programm zu bieten. Zum Beispiel treten Sänger und Schauspieler der Ettlinger Schlossfestspiele auf oder es wird Kabarett vom Sandkorntheater Karlsruhe gezeigt. Zu hören gibt es Jazz oder Klassik von Musikern, die sonst in der Hemingway Lounge in Karlsruhe auftreten, oder von Mitgliedern der Musikschule Ettlingen. Möglich wird das, weil die Landesregierung die seit 15. März geltenden Auftrittsverbote für Künstler aufhebt.

Das Hygienekonzept sieht besondere Bedingungen vor: Eintrittskarten gibt es nur online, maximal 60 Minuten dauern die Veranstaltungen, es gibt keine Pause, höchstens 100 Besucher sind zugelassen in der Halle, in der sonst die Dienstwagen der Stadtwerke stehen. Dort findet seit Jahren "die lange Musiknacht" statt, die in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden musste.