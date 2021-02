Die schlechte Einkommens-Situation vieler bildender Künstler war Thema einer Video-Diskussion, die in Karlsruhe organisiert wurde. Zentrale Forderung: eine angemessene Vergütung für Ausstellungen.

Die Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) in Karlsruhe hatte den Austausch gemeinsam mit dem Berufsverband bildender Künstlerinnen und Künstler organisiert. Dabei wurde klar: Die Lage freier Kunstschaffender hat sich durch Corona nochmals zugespitzt. Allerdings verdeutlicht Corona nur ein Problem, das es schon vor der Pandemie gab: schlechte Bezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen vor allem für die bildenden Künstler.

Eine zentrale Forderung der Kunstszene, auch in Karlsruhe, lautet daher, Ausstellungen bildender Künstler angemessen zu vergüten. Sie stellten eine Leistung dar, vergleichbar mit dem Auftritt eines Musikers, der ja auch bezahlt werde.

"Kunst und Kultur, Kreativität, ist die wichtigste Ressource des Hochtechnologie-Landes Baden-Württemberg" Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Baden-Württemberg

Kunst und Kultur machten einen Großteil des Images einer Stadt aus, auch in Karlsruhe. Zwar sei die Kunst- und Kulturförderung der Stadt in Höhe von 3,7 Prozent des 1,5 Milliarden-Haushalts nicht schlecht, betonte Lisa Bergmann, die dem Künstlerhaus und dem Berufsverband bildender Künstler in Karlsruhe vorsteht, jedoch gehe nur ein geringer Teil an freie bildende Künstler.

Förderung deckt oft nicht einmal Kosten der Ausstellung

Die Förderung von Ausstellungen, auch in selbstverwalteten Projekträumen sei oft so niedrig, dass nicht einmal die Kosten für Transport, Aufbau und Versicherung gedeckt sind - von einem Honorar für die Künstlerin oder den Künstler ganz zu schweigen.

Karlsruhe hat zwei Kunst-Hochschulen und viele Künstler

In Hamburg beispielsweise gibt es seit Kurzem eine Ausstellungsvergütung, wenn auch noch nicht in ausreichender Höhe. Auch Karlsruhe müsse hier umdenken, forderten die Vertreterinnen und Vertreter der hiesigen Kunstszene. In der Stadt mit zwei Hochschulen im Bereich Kunst leben überdurchschnittlich viele Kunstschaffende. Allerdings verdienen 65 Prozent der bildenden Künstler weniger als 5.000 Euro im Jahr.

Der Kulturausschuss in Karlsruhe wird das Thema Ausstellungsvergütung aufgreifen, allerdings, darauf wies Kulturbürgermeister Albert Käuflein in der Online-Diskussion hin, sei die Haushaltslage aktuell sehr angespannt.