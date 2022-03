In Ettlingen (Kreis Karlsruhe) hat es am Sonntagabend in der 8. Etage eines Hochhauses gebrannt. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache in einer Küche ausgebrochen. Sofort eingeleitete Löschversuche durch die 24-jährige Bewohnerin mit einem Feuerlöschspray blieben erfolglos. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Höhe des Brandschadens wird auf 40.000 Euro geschätzt.