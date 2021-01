Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr bleibt einem Bericht der "Stuttgarter Nachrichten" zufolge am Standort Calw. Wegen rechtsextremer Verdachtsfälle wurde zuletzt noch über eine Schließung des Standorts spekuliert.

Verschiedene Verteidigungsexperten sehen den Bestand des Kommandos Spezialkräfte am Standort Calw mittlerweile aber nicht mehr als gefährdet an, heißt es in dem Bericht. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will nächsten Monat Reformen bekanntgeben. Schon jetzt sei aber klar, dass ständig einsatzbereite Soldaten des KSK entlastet werden sollen. Sie sollen Teile der Ausbildung an andere Spezialkräfte der Bundeswehr abgeben. Wegen der hohen Investitionen und guten Übungsbedingungen werde aber von keiner der Bundestagsfraktionen außer der Linken der Standort Calw in Frage gestellt.

Eliteeinheit immer wieder in der Kritik

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Vorwürfe über rechtsextreme Tendenzen beim Kommando Spezialkräfte in Calw. Zuletzt hatte der Brief eines KSK-Offiziers aus Calw für Aufsehen gesorgt. Darin hatte er auf eklatante Missstände innerhalb der Eliteeinheit hingewiesen.