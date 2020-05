Bei einer Razzia auf dem sächsischen Privatgelände eines Soldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) aus Calw ist ein Waffenversteck gefunden worden. Der Soldat sitzt in Untersuchungshaft.

Bei den Waffen soll es sich unter anderem um Sportwaffen, Rauchgranaten, eine Armbrust sowie ein Schnellfeuergewehr des Typs "Kalaschnikow" gehandelt haben. Auch Munition wurde gefunden. Zumindest ein Teil davon soll aus Bundeswehrbeständen stammen. Der 45-jährige KSK-Soldat steht jetzt unter dem dringenden Tatverdacht, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben.

Verdächtiger Soldat seit drei Jahren im Visier des MAD

Der Hinweis auf das Waffenversteck kam vom militärischen Abschirmdienst (MAD). Dieser hat die Aufgabe, extremistisch denkende Menschen in den eigenen Reihen ausfindig zu machen, diese zu beobachten und deren Bestrebungen gegen die Bundeswehr abzuwenden. Den KSK-Soldaten aus Sachsen hat er seit 2017 im Blick.

Kommandeur des KSK zeigt sich betroffen

Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr äußert sich nicht zu den Vorfällen und verweist auf ein laufendes Verfahren. Der Kommandeur des KSK, Brigadegeneral Markus Kreitmayr, hat allerdings in einem internen Brief rechtsextreme Vorfälle in der Eliteeinheit scharf verurteilt und weitere Konsequenzen angekündigt. Er spricht von einer "Null-Toleranz-Linie" und fordert "Verfassungspatrioten" der Eliteeinheit dazu auf, Verantwortung für eine Veränderung des Verbands zu übernehmen.

Außergewöhnlich viele Verdachtsfälle beim KSK

Der MAD behandelt derzeit etwa 20 Fälle im Umfeld des KSK, diese Zahl gilt als auffällig hoch im Vergleich zum Rest der Bundeswehr. Neben einem fragwürdigen Weitwurf von Schweineköpfen sollen Rechtsrock gespielt und verfassungsfeindliche Symbole gezeigt worden sein. Aus dem Verteidigungsministerium heißt es, im KSK habe es in diesem Zusammenhang bisher vier Entlassungen gegeben.

Auch ehemals aktive Soldaten geraten immer wieder ins Visier der Justiz. Erst im Februar verurteilte das Amtsgericht Böblingen einen früheren Soldaten der KSK zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro. Er soll unerlaubt Munition und Sprengstoff in Privat-Räumen gelagert haben.

Verteidungsministerin setzt Arbeitsgruppe ein

Auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sieht die Probleme in der KSK. Sie will das Kommando nun gründlich durchleuchten lassen und hat dazu eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Bundeswehrverband sieht Strukturproblem bei MAD

Kritik kommt vom Bundeswehrverband. Die Bundeswehr und der MAD seien in den letzten Jahren totgespart worden. Die Überprüfungen von Soldaten seien nicht so gewesen, wie sie hätten sein sollen, weil das Personal nicht da war, sagt der Vorsitzende des Bundeswehrverbands Süddeutschland Gerhard Stärk im SWR. Weiter betonte er, dass Extremismus und Rechtsextremismus in der Bundeswehr nichts verloren habe. Gleichzeitig dürfe man die Truppe aber nicht über einen Kamm scheren und alle unter Generalverdacht stellen, so Stärk.