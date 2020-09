Calw bleibt offenbar Standort des Kommandos Spezialkräfte (KSK). Das ergibt sich aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Resolution des Calwer Kreistages. Eine Arbeitsgruppe habe eine Analyse zu rechtsextremistischen Tendenzen innerhalb des KSK erarbeitet und Handlungsempfehlungen vorgestellt, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums. Eine Aufgabe des Standortes Calw sei demzufolge nicht zu erwarten. Es stehe außer Frage, dass die Angehörigen des Kommandos und ihre Familien fester Bestandteil des öffentlichen Lebens in Calw seien. Der Kreistag hatte in einer Resolution gefordert, die rechtsextremen Umtriebe beim Kommando Spezialkräfte zu untersuchen. Gleichzeitig wurde die Bundesregierung gebeten, am Standort Calw festzuhalten.