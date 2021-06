per Mail teilen

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich am Dienstag erneut für den Erhalt des KSK in Calw ausgesprochen und die Ablösung des Kommandeurs bekannt gegeben.

Die rund 60 Maßnahmen würden konsequent umgesetzt, das Kommando Spezialkräfte (KSK) sei auf dem richtigen Weg, sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Spezialeinheit war wegen rechtsradikaler Vorfälle und Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition in die Kritik geraten. Eine Kompanie wurde aufgelöst und eine umfassende Reform des KSK in Gang gesetzt.

Am Montag war die Ministerin erneut zu einem Kurzbesuch der Eliteeinheit in Calw gereist, um mit den Soldaten zu sprechen. Nach zwei Stunden verließ sie die Kaserne mit Generalinspekteur Eberhard Zorn, der den Abschlussbericht zur Reform der Spezialeinheit verfasst hatte.

General Kreitmayr wird im September abgelöst

Am Dienstag gab die Ministerin zudem bekannt, dass General Markus Kreitmayr im September als Kommandeur der Spezialkräfte abgelöst werde. Kreitmayr, der den Reformprozess leitet, sieht sich mit dem Anfangsverdacht der Staatsanwaltschaft Tübingen konfrontiert, er habe sich mit einer "Munitionsamnestie" für seine Soldaten eventuell der Strafvereitelung im Amt schuldig gemacht. Nachfolger wird General Ansgar Meyer, der letzte Kommandeur des Einsatzkontingents in Afghanistan.

Calw will Beziehung zum KSK verbessern

Der Oberbürgermeister der Stadt Calw, Florian Kling (SPD), zeigte sich erleichtert, dass das KSK in Calw erhalten bleibt. Viele Soldaten und deren Angehörige leben in der Stadt. Mit einer Patenschaft wollen Stadt und Landkreis Calw die Beziehung zu den Soldaten des Eliteverbands vor Ort intensivieren.