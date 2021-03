Rechtsextreme Vorfälle, das Verschwinden von Munition und jetzt die rechtswidrige Vergabe von Aufträgen - die Vorwürfe gegenüber dem Kommando Spezialkräfte (KSK) reißen nicht ab.

Das Verteidigungsministerium hat jetzt bestätigt, dass das umstrittene KSK in Calw zahlreiche Aufträge rechtswidrig vergeben hat. So seien über viele Jahre bei Firmen Dienst- und Sachleistungen bestellt, aber ohne gute Gründe nicht ausgeschrieben worden. Bei einer Stichprobe von 200 Vergabeverfahren sei bei 97 das Alleinstellungsmerkmal des Auftragnehmers in Anspruch genommen worden, überwiegend zu Unrecht, so das Ministerium am Dienstag auf Anfrage. Alleinstellungsmerkmal bedeutet: Keine andere Firma besitzt ein vergleichbares Wissen oder Produkt.

Vorwurf der Vetternwirtschaft

Nach Informationen von NDR und WDR sollen mehr als 40 Prozent der für das KSK abgeschlossenen Verträge aus den Jahren 2014 bis 2020, etwa für Spezialausrüstung oder Fortbildungskurse für die Soldaten, direkt vergeben worden sein. Normalerweise müssen mehrere Angebote eingeholt werden oder ein Auftrag öffentlich ausgeschrieben werden. Einige der fraglichen Aufträge gingen dem Bericht zufolge an ehemalige Mitglieder des KSK oder deren Bekannte. Nach mehreren Berichten über geschäftliche Vernetzungen innerhalb des KSK ordnete das Bundeswehrdienstleistungszentrum in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) schließlich eine gezielte Überprüfung der Vergaben an.

Mitglieder des KSK sollen neben ihrem Militärdienst auch anderen Nebentätigkeiten nachgegangen sein dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Patrick Seeger

Reformen beim KSK

"Das Kommando Spezialkräfte ist eine hochspezialisierte Einheit, die sich in schweren Einsätzen bewährt hat. Das KSK muss aber in den nächsten Wochen und Monaten weiter beweisen, dass es zu einem grundlegenden Wandel seiner Binnenkultur fähig ist." Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesverteidigungsministerin

Nach den jüngsten Skandalen rund um das Kommando Spezialkräfte hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Montagnachmittag den Standort in Calw besucht, um mit den Soldaten persönlich zu sprechen. Am Dienstag will sie einen zweiten Zwischenbericht über den Reformprozess im Verteidigungsausschuss vorlegen.