Nachdem Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bereits mit der Auflösung des Calwer Kommando Spezialkräfte (KSK) gedroht hatte, liegt nun ein Zwischenbericht zu den Reformen vor. Für die Truppe gibt er Anlass zur Hoffnung.

Die Auflösung der Eliteeinheit KSK ist inzwischen offenbar vom Tisch. Der Zwischenbericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Eberhard Zorn, dokumentiert die Reformbemühungen der Truppe. Zorn legte ihn am Montag dem Bundestag vor. 60 Maßnahmen im Kampf gegen Extremismus und unzureichende Dienstaufsicht bei dem in Calw stationierten Kommando seien bereits abgeschlossen oder allesamt "auf einem guten Weg", heißt es darin.

Verschärfte Sicherheitsprüfungen für KSK-Soldaten

Zorn kündigte an, die Sicherheitsüberprüfung von KSK-Soldaten verschärfen zu wollen. In Zukunft sollen demnach auch Aktivitäten von Truppenmitgliedern in Chatgruppen geprüft werden. Mit mehreren Studien will das Verteidigungsministerium die Stimmung im KSK und die politische Verfasstheit der ganzen Bundeswehr beleuchten.

Kramp-Karrenbauer hatte Ende Juni entschieden, das KSK nach Vorwürfen von Extremismus und fehlender Verfassungstreue grundlegend umzustrukturieren. Die 2. Kommando-Kompanie war sofort aufgelöst worden.

KSK sieht Chance für einen Neuanfang

Falls die Reformbemühungen bis zum 31. Oktober nicht greifen sollten, wurde die Auflösung der ganzen Einheit erwogen. Die Umsetzung aller Maßnahmen solle nun bis Mitte 2021 dauern, teilte Zorn mit. Das KSK als Ganzes stehe hinter den Maßnahmen und sehe sie als Chance zum Neuanfang, berichtet der Generalinspekteur.

Die aufgelöste 2. Kommando-Kompanie hatte im April 2017 eine Abschiedsfeier für einen KSK-Kommandeur ausgerichtet. Dabei sollen Soldaten mit Schweineköpfen geworfen haben. Ob bei dem Fest auch Rechtsrock gehört wurde oder der Hitlergruß gezeigt wurde, blieb bis zuletzt strittig.

Schlamperei statt Diebstahl bei fehlender Munition

Für Schlagzeilen hatte im vergangenen Mai der Fund eines Waffenverstecks im Garten eines KSK-Soldaten im sächsischen Collm gesorgt. Der Fund hatte den Verdacht genährt, dass Sprengstoff und Munition in größerer Menge gestohlen worden sein könnten. Untersuchungen zeigten, dass in den Büchern zehntausende Schuss - teils mehr, teils aber auch weniger - Munition verzeichnet waren als tatsächlich vorhanden. Im Bericht von Eberhard Zorn heißt es, dass ein hoher Anteil der Abweichungen nachvollzogen werden könnte. Verantwortlich gemacht werden im Kern Schlamperei und Regelverstöße, denen nun mit mehr Logistikern begegnet werden soll.

Calwer Oberbürgermeister Kling ist erleichtert

Der Calwer Oberbürgermeister Florian Kling (SPD) zeigte sich in einer ersten Reaktion gegenüber dem SWR erleichtert. "Das KSK wird erhalten bleiben, das ist sehr wichtig für den Standort Calw. Der Reformprozess wird nicht abgebrochen." Der Zwischenbericht zeige, dass die ganze Truppe in Calw hinter der Reform stehe, so Kling. "Wir sind stolz auf unsere Kaserne in Calw. Da hängen viele Arbeitsplätze dran." Der Calwer Oberbürgermeister möchte aber auch eine nähere Verbindung zwischen der Stadt und ihrem Bundeswehrstandort schaffen.