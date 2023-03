KSC will Siegesserie in Rostock fortsetzen

per Mail teilen

Die Karlsruher sind nach der Siegesserie selbstbewusst. „Aber wir müssen den Druck aufrechterhalten“, betonte Co-Trainer Slatan Bajramovic, der den erkrankten Cheftrainer Christian Eichner am Ende der Trainingswoche vertrat. Ein angeschlagener Gegner wie Rostock sei darüberhinaus besonders gefährlich, warnte Bajramovic. Hansa Rostock hat zuletzt zwei Mal verloren und steht vier Punkte hinter dem Tabellenzehnten KSC auf Rang 13. Die Karlsruher müssen in Rostock auf Tim Breithaupt verzichten. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im Training am Knöchel. Ein Ausfall, der weh tut, sagte Co-Trainer Bajramovic.