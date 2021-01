per Mail teilen

Bis Sonntag können Fans des Karlsruher SC Sitzschalen der Haupttribüne kaufen. Die Abrissarbeiten an der Tribüne haben bereits begonnen. Bis Freitag können sich zuerst Dauerkartenbesitzer ihren Sitz sichern. Anschließend haben bis Sonntag alle Fans die Möglichkeit, eine Sitzschale zu kaufen. Die Sitzschalen können online über den Ticketshop des KSC erworben werden. Für die Abholung der Sitze im Stadion hat der KSC ein Hygienekonzept entwickelt. Die Einnahmen aus der Verkaufsaktion werden in Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe an ein soziales Projekt gespendet. Ab dem nächsten Spiel wird die bereits neu errichtete Osttribüne zum Einsatz kommen.