KSC beteiligt sich an landesweiter Impfaktion

Der Karlsruher SC hat am Mittwoch eine 24-Stunden-Impfaktion gestartet. Auch andere Profisportvereine aus Baden-Württemberg beteiligten sich an der landesweiten Aktion.

Rund 300 Impfdosen standen am Wildparkstadion zur Verfügung. Geimpft wurde am Mittwochabend und Donnerstagvormittag. Allerdings bekamen nur Personen eine Dosis, die bislang noch ungeimpft waren. Durch die landesweite Impfaktion, die in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration entstanden ist, sollten Menschen von einer Erstimpfung überzeugt werden. Mit der Aktion hatten die Verantwortlichen gehofft, vor allem junge Menschen und Migranten zu erreichen.

Warten vor dem Wildparkstadion - Impfwillige bei der Impfaktion des KSC SWR

KSC wird von Klinikum Karlsruhe unterstützt

Als Impfstoffe standen Moderna und Biontech zur Verfügung. Die Impfstation befand sich hinter der Osttribüne des Karlsruher Wildparkstadions. Unterstützt wurde der KSC bei der Aktion durch Personal des Städtischen Klinikums Karlsruhe, die die Impfungen durchführten. KSC-Pressesprecher Florian Kornprobst sprach von einer Vorbildfunktion, die der Verein mit der Teilnahme an der Impfaktion erfüllt.

"Wir wollen als KSC ein Vorbild für die gesamte Gesellschaft sein."

Booster-Anfragen werden abgewiesen

Zum Start der Impfaktion am Mittwochnachmittag war der Andrang am Wildparkstadion verhalten. Unter den wenigen Interessierten hatte ein Großteil gehofft, beim KSC eine Booster-Impfung zu bekommen. Mit dem Verweis, dass nur Erstimpfungen durchgeführt werden, wurden die Betroffenen jedoch enttäuscht abgewiesen.

"Ich fände es, gut wenn jeder sich impfen lassen könnte. Nur Erstimpfungen finde ich ein bisschen bescheuert."

Dass der Karlsruher SC eine Impfaktion anbietet, konnte aber zumindest einige Jugendliche zur Erstimpfung bewegen. Über Imfaktionen haben sie sich bisher wenig informiert, das Angebot des KSC hat sie jedoch erreicht und überzeugt, so die Jugendlichen. Zudem erklärten sie, dass auch der erhöhte Druck von Politik und Gesellschaft sie zum Impfen bewegt habe. Weitere Infos zur Impfaktion des KSC sowie die Standorte anderer Aktionen finden gibt es hier.