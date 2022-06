Der Karlsruher SC startet am 16. Juli in die Saison der Zweiten Fußballbundesliga. Dabei geht es auswärts gegen den SC Paderborn. Das erste Heimspiel im Wildparkstadion findet eine Woche später am 23. Juli gegen Magdeburg. Aktuell befindet sich der KSC in der Saisonvorbereitungen. Das erste Testspiel gegen Niederbühl gewannen die Karlsruher mit 9:1.