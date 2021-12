Der Karlsruher SC trifft in der zweiten DFB-Pokalrunde auf den Bundesligisten Bayer Leverkusen. Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Die Partie findet Ende Oktober in der BayArena in Leverkusen statt. In der zweiten Bundesliga steht der KSC derzeit auf Platz sechs. Am vergangenen Freitag hatten die Badener in Nürnberg die erste Niederlage kassiert.