per Mail teilen

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bestreitet am Mittwoch sein erstes Testspiel im Rahmen seiner Saisonvorbereitungen. Gegner ist um 18:30 Uhr der Kreisligist SV Niederbühl. Bis zum Saisonstart plant der KSC sieben Testspiele. Den Höhepunkt der Vorbereitung bildet das einwöchige Trainingslager in Österreich in Neukirchen. Dort steht auch ein Test gegen Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen auf dem Programm.