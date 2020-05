per Mail teilen

Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup (SPD) unterstützt das sogenannte "Bündnis KSC". Die Gruppe will den Verein vor der Insolvenz retten. Auch eine Mitgliederinitiative fordert einen Neuanfang.

Es handele sich um KSC-begeisterte Mittelständler, die es nicht zulassen wollen, dass dieser für die Identität der Region so wichtige Verein vor die Hunde geht, so Frank Mentrup (SPD) gegenüber dem SWR. Zu den Rücktrittsforderungen gegen KSC-Präsident Wellenreuther äußerte sich Mentrup nicht.

Gemeinderat vor weiterer Stadion-Entscheidung

Für die Stadt sei dieses Engagement im Zusammenhang mit dem Stadionneubau von enormer Bedeutung, so Mentrup weiter. Der Oberbürgermeister sprach von einem positiven Signal. Der Gemeinderat soll am 26. Mai entscheiden, ob die Stadt weitere Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Neubau des Wildparkstadions übernimmt. Die geplanten Gesamtkosten des von der Stadt vorfinanzierten Stadionbaus in Höhe von 121 Millionen Euro sind bereits jetzt überschritten.

"Bündnis KSC" will Bedingungen erfüllen

Die Gruppe aus neun regionalen Unternehmern will den Karlsruher SC mit sechs MiIlionen Euro vor der Insolvenz retten. Sie fordert allerdings den Rücktritt von Präsident Ingo Wellenreuther. Die Gruppierung hat angekündigt, alle Bedingungen von Wellenreuther zu erfüllen. Unter anderem habe man alle Namen des Bündnisses offengelegt und die Zahlung des Betrags verbindlich zugesichert.

Er sehe eine Chance, dass es vor der entscheidenden KSC-Mitgliederversammlung am Freitag eine Einigung gibt, sagte der Sprecher des Bündnisses Christian Fischer. Der Unternehmer ist Mitglied des KSC-Verwaltungsrats und des KSC-Aufsichtsrats.

Mitgliederinitiative "Der neue KSC" fordert Neuanfang

Die Fan-Mitgliederinitiative "Der neue KSC" begrüßt das Konzept des "Bündnis KSC" und fordert einen Neuanfang für den angeschlagenen Verein.

"Wir fänden es super, wenn noch weitere langjährige Partner des KSC dem Beispiel des "Bündnis KSC" folgen oder sich diesem anschließen und stehen für Gespräche auch zur konzeptionellen Unterstützung jederzeit bereit." Martin Löffler, Mitgliederinitiative "Der neue KSC"

Unterstützung erfährt die Initiative auch durch den KSC-Fan-Dachverband "Supporters". Die Fans erneuern außerdem ihre massive Kritik am aktuellen Präsidenten Ingo Wellenreuther. Ein Neuanfang für den Verein sei nur mit einem Wechsel an dessen Spitze möglich. Seit dem Jahr 2000 setzt sich die Mitgliederinitiative, eigenen Angaben zufolge, für eine transparente und mitgliederorientierte Erneuerung des Vereins ein.