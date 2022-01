Der Karlsruher SC hat sein Testspiel im spanischen Trainingslager in Estepona gegen den VTK Diósgyőri mit 2:1 gewonnen. Die Tore für den KSC erzielten Fabian Schleusener und Marwin Wanitzek in der zweiten Halbzeit, nachdem die Ungarn kurz vor der Pause in Führung gegangen waren. Am Montag kehrt die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner wieder nach Karlsruhe zurück.