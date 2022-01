KSC-Geschäftsführer: Zuschauer-Regelung ist "Schlag ins Gesicht"

KSC-Geschäftsführer Michael Becker hat die andauernden Einschränkungen im Profifußball kritisiert. Man warte noch auf die genaue Verordnung, aber die geplanten Regelungen seien für den Profifußball und die dazugehörigen Unternehmen ein Schlag ins Gesicht. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum teilweise bei Veranstaltungen in Innenräumen genauso viele oder mehr Besucher erlaubt sind als in Freiluftstadien", so Becker in einer Mitteilung des Karlsruher SC. Auch lägen weiterhin keine belastbaren Nachweise vor, dass sich durch Fußballspiele das Infektionsgeschehen erhöht habe. In der Alarmstufe II waren zuletzt in Baden-Württemberg nur 500 Zuschauer zugelassen. Das Land will die Corona-Regeln für Sportveranstaltungen zwar lockern. Aber anders als in Bayern will die grün-schwarze Landesregierung keine Spiele mit bis zu 10.000 Zuschauern zulassen.