Bei einer Hausdurchsuchung in Kronau hat die Polizei 80 Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Sie wurden in der Wohnung eines 25-Jährigen gelagert. Außerdem fanden die Beamten dort 1,8 Kilogramm Marihuana und zwei Kilogramm Amphetamin. Der mutmaßliche Rauschgiftdealer wurde bereits am vergangenen Freitag einem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt, wie die Polizei am Montag mitteilte.