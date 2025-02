Ehemann mit Kabelbinder erdrosselt? Prozess gegen 66-Jährige aus Kronau beginnt

per Mail teilen

In Karlsruhe steht eine 66-jährige Frau wegen Mordes vor Gericht. Sie soll ihren Ehemann in Kronau erst mit Erdbeeren betäubt und dann mit einem Kabelbinder getötet haben.

Vor dem Landgericht Karlsruhe startet am Freitag der Prozess gegen eine 66-jährige Frau. Der Vorwurf: Mord. Sie soll ihren Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in Kronau (Kreis Karlsruhe) erdrosselt haben.

Opfer in Kronau wurde mit Kabelbinder getötet

Die Angeklagte soll dem 74-Jährigen im vergangenen Jahr am Abend des 20. Juni Erdbeeren serviert haben. Diese habe sie zuvor mit einem Beruhigungsmittel versetzt, heißt es laut Landgericht in der Anklage. Am frühen Morgen soll sie dann zunächst mit einem Hammer auf ihren Mann eingeschlagen haben. Danach habe sie das Opfer mit einem Kabelbinder erdrosselt.

Staatsanwaltschaft wirft Ehefrau Mord vor

Vor der Tat soll sich das Paar gestritten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten heimtückischen Mord vor. Ob die Frau im Affekt gehandelt habe und möglicherweise vermindert schuldfähig sei, müsse im Prozess geklärt werden.

Die 66-Jährige verständigte damals selbst die Polizei und ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.