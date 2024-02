Frösche, Kröten und Molche im Kreis Karlsruhe zieht es jetzt wieder in ihre Laichgebiete. Geht ihr Weg wie bei Bruchsal-Untergrombach über die B3, wird es gefährlich.

Ein Abend Ende Februar, mehr als 5 Grad und regnerisch, Amphibien-Wanderwetter. Die kleinen Tiere laufen jetzt von ihren Winterquartieren zu den Laichgebieten. Zum Beispiel auch am Ortseingang von Untergrombach, einem Teilort von Bruchsal. Und dort haben Frösche, Kröten und Molche ein Hindernis: die Bundesstraße B3.

B3 ist tödliches Hindernis zwischen Winterquartier und Laichplatz

Nur zwei Kleintierdurchlässe gibt es unter der B3, um unten drunter durchzukrabbeln. Oben stehen mobile Folienschutzwände, die die Tiere daran hindern sollen, über die Straße zu kriechen, aber das reicht nicht. Tierschützer aus Untergrombach helfen.

Regine Carl vom Verein für Umwelt- und Naturschutz Untergrombach kümmert sich seit über 20 Jahren um die Amphibien bei Bruchsal. SWR Foto: Johannes Stier

Eine von ihnen ist Regine Carl vom Verein für Umwelt- und Naturschutz Untergrombach. Sie hat eine orangefarbene Warnjacke an, eine Taschenlampe in der einen Hand, in der anderen einen Eimer. Direkt neben der Bundesstraße geht es lang, auf der Suche nach Kröten und Co., die sich auf den Weg machen.

Drei Molche werden über die Straße gebracht

Es ist trocken an diesem Abend, Frösche, Kröten und Molche haben offenbar keine große Lust auf eine Wanderung, erklärt Regine Carl. Auf ihrem rund zweistündigen Kontrollgang entdeckt die Tierschützerin drei Molche und bringt sie sicher zum Teich.

Amphibien, wie diese kleine Molchdame, leben bei Untergrombach direkt neben der B3. SWR Johannes Stier

Hier bei Untergrombach liegt auf der einen Seite der B3 ein bedeutendes Laichgebiet, auf der anderen Seite der viel befahrenen Straße das Winterquartier. In der Erde und im Laub haben es sich viele verschiedene Amphibien gemütlich gemacht, bis sie dann in der Zeit von Januar bis Mai loslaufen.

Zahl der Amphibien nimmt ab

Wir haben neben Grasfrosch auch den Springfrosch, Erdkröte, wir haben den Teichmolch, Bergmolch und Kammmolch. Und wir haben Gelbbauchunken und Feuersalamander.

Für all diese Tiere sind die Klimabedingungen dramatisch schlechter geworden, erklärt die Umweltexpertin. Trockene Sommer, Pestizide auf den Feldern, der Straßenverkehr, all das führt dazu, dass nahezu überall die Zahl der Amphibien abnimmt, beklagt Regine Carl.

Und dann werden auch Reiher, Igel, Füchse oder Störche, sogenannte Fressfeinde, zu einem ernsthaften Problem, weiß die Amphibienexpertin. Gibt es nicht 100.000 der zum Teil bedrohten Tiere, sondern eben nur 100, und 10 werden gefressen, dann sei das für die Population natürlich dramatischer, erklärt Regine Carl.

Amphibien wandern vom Winterquartier zu den Laichgebieten in Bruchsal Untergrombach SWR Foto: Johannes Stier

Wann kommen weitere Schutzeinrichtungen?

Abhilfe, zumindest was den Verkehr betrifft, könnten Baumaßnahmen zum Schutz der Amphibien sein. Pläne für weitere Durchlässe unter der Bundesstraße bei Untergrombach und eine feste Absperreinrichtung gebe es seit rund 10 Jahren, aber die kämen nicht voran, bedauert Regine Carl, die sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich um den Schutz der Amphibien kümmert.