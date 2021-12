Oberleitungen ohne Strom: Kritik an eWayBW-Projekt ebbt nicht ab

per Mail teilen

Die technischen Probleme an der eWayBW-Teststrecke für elektrische Oberleitungs-Lkws im Murgtal sorgen weiter für Diskussionen. Zur Zeit ist die Oberleitung defekt.

Die Lkws im Murgtal rollen zwar über die Teststrecke, im Augenblick aber ohne externe Stromversorgung. Kürzlich stellte man fest, dass das Streusalz auf den Straßen von den Lastwagen aufgewirbelt wird und sich auf den Isolatoren an den Oberleitungen absetzt. Die Folge: Der Strom fließt nicht mehr und die Lkws können im Augenblick nur mit dem Strom fahren, den sie über ihre eigenen Akkus abrufen können.

Breite Kritik an Oberleitungsprojekt

Das Dilemma ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in der Region war das eWayBW-Projekt von Anfang an nicht besonders beliebt. Sie lassen nun in sozialen Netzwerken ihren Dampf ab. Von Verschandelung der Umwelt und Geldverschwendung ist die Rede.

Auch Christian Jung, verkehrspolitischer Sprecher der baden-württembergischen FDP-Landtagsfraktion sieht das Projekt kritisch. "Die Oberleitung war immer störanfällig und das weiß jeder - europaweit", sagt Jung. Er schlägt vor, die Tests noch zu Ende zu bringen und die Strecke im Murgtal dann wieder abzubauen.

Fehlende Ersatzteile verzögern Reparatur

Der Rastatter Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel (Grüne) bezeichnet die eWayBW-Technologie hingegegend als vielversprechend. Technische Probleme seien auf einer Teststrecke normal. Das baden-württembergische Verkehrsministerium bemüht sich jetzt, die technischen Probleme auszuräumen. Im Augenblick fehlen Ersatzteile, es sei aber damit zu rechnen, dass der Strom in den Oberleitungen Anfang 2022 wieder fließen werde.

Die insgesamt rund vier Kilometer elektrifizierte lange Teststrecke befindet sich auf der B462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach (Kreis Rastatt) im Murgtal, ist aber in zwei Teilabschnitte unterteilt. Neben Hybrid-Oberleitungs-Lkws sollen bei dem Projekt auch andere alternative Antriebsformen untersucht werden.