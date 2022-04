In und um die Karlsruher Bürgerbüros zieht keine Ruhe ein. Seit Wochen steht die Behörde in der Kritik, weil es zeitweise unmöglich war, Termine zum Beispiel für Ausweisanträge zu bekommen. Auch von einem extrem schlechten Betriebsklima und von hoher Personalfluktuation war die Rede. Die Stadt arbeitet an Verbesserungen. Aber jetzt gibt es neue Vorwürfe: In einem anonymen Schreiben wird heftige Kritik geübt. Mathias Zurawski im Gespräch mit Ekkehard Jaymet