Nach einem Krisengespräch erwarten die Verantwortlichen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden künftig einen reibungslosen Verlauf bei der Abfertigung. 130 Passagiere hatten wegen Personalmangels ihren Flieger verpasst.

Bei dem Gespräch mit der zuständigen Sicherheitsfirma am Montag seien die Vorfälle aufgearbeitet worden, so das zuständige Stuttgarter Regierungspräsidium gegenüber dem SWR. An dem Treffen waren Vertreter des Regierungspräsidiums, des Unternehmens und des Flughafens beteiligt.



Kommunikation zwischen allen Beteiligten soll verbessert werden

Die Firma ESA Luftsicherheit aus Berlin habe ihre Leistungsfähigkeit versichert. Deshalb gehe man davon aus, dass die Abfertigung der Passagiere künftig reibungslos verlaufe, so das Regierungspräsidium. Außerdem soll auf Arbeitsebene vor Ort die Kommunikation zwischen allen Beteiligten verbessert werden. Genauere Details aus dem Krisengespräch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nannte die Behörde nicht.

Auch die sogenannte Abfertigungskette wird überprüft

Im Rahmen der Gespräche wird auch die sogenannte Abfertigungskette überprüft. Oberstes Ziel sei es, Maßnahmen zu ergreifen, damit keine Passagiere mehr ihren Flieger verpassen, sagte Flughafenchef Uwe Kotzan gegenüber dem SWR. Die gesamte Abfertigung von der Ankunft bis zum Einsteigen in den Flieger sei eine Kette. Gebe es bei einem Glied Probleme, dann müsse man besser und schneller reagieren können.

Fehlplanung der verantwortlichen Sicherheitsfirma?

Die Gewerkschaft Verdi hatte zuvor mitgeteilt, dass der Betriebsrat von ESA Luftsicherheit im Vorfeld wiederholt mehr Personal von der Firmenleitung gefordert habe. Demnach fehlten am Flughafen in Rheinmünster-Söllingen mindestens 20 Sicherheitskräfte, um die Kontrollen ohne Verzögerungen durchführen zu können.

Dass mit Beginn der Sommerferien in Baden Württemberg auch die Fluggastzahlen steigen würden, sei keine Überraschung gewesen, betonte der zuständige Verdi-Sekretär gegenüber dem SWR. Die Firma sei auf den Ansturm trotzdem nicht vorbereitet gewesen. Laut Regierungspräsidium kam es bei der Sicherheitsfirma unter anderem wegen Krankmeldungen zu Personalengpässen.