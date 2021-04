Diverse Drogen haben Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe am Donnerstag in der Wohnung einer 24-jährigen Frau in Karlsruhe sichergestellt. Bei einer Stichprobenüberprüfung hatten Ermittler ein Paket mit 100 Gramm Heroin an die junge Frau entdeckt. In der Wohnung der Beschuldigten wurden weitere 50 Gramm Heroin, knapp 1,2 Kilogramm Amphetamin, 200 Ecstasy-Tabletten, 40 LSD-Trips und geringe Mengen Marihuana und Haschisch gefunden. Die Ermittlungen gegen die bislang unbescholtene Frau dauern an.